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Emine Erdoğan’dan Sevgi Evleri’nde yaşayan çocuklara ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sevgi Evleri’nde yaşayan çocukları ziyaret etti.

Politika 27.04.2021, 19:49
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Emine Erdoğan’dan Sevgi Evleri’nde yaşayan çocuklara ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sevgi Evleri’nde yaşayan çocukları ziyaret etti.

Sevgi Evleri’nde yaşayan kız çocukları ile bir araya gelen Emine Erdoğan, çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra onlara hediyeler verdi. Çocuklar da Emine Erdoğan’a yaptıkları resimleri gösterdi. Çocukların odalarını gezen Emine Erdoğan, çocuklarla bir süre oyun da oynadı. Emine Erdoğan, daha sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çocukları görüntülü olarak konuşturdu.
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