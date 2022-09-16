Emine Erdoğan’dan, Semerkant Konigil Kağıt Fabrikası’na ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Semerkant’ta Konigil Kağıt Fabrikasını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Özbekistan programında eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Semerkant’ta Konigil Kağıt Fabrikasını ziyaret etti. Erdoğan, Twiter hesabından yaptığı paylaşımda, “Özbekistan’ın kadim şehri Semerkant’ta Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi ile Konigil Kağıt Fabrikası’nı ziyaret ettik. İki bin yıl boyunca bozulmadan günümüze ulaşabilen Semerkant kağıdının serüveni hayranlık uyandırıyor. Yaşayan Özbek Köyü Müzesi’nde ise yaşatılan ata geleneklerini görme ve inceleme fırsatı buldum. Zamana âdeta meydan okuyan bu yer aynı zamanda da doğa ile iç içe. Binlerce yıldır doğuyu ve batıyı buluşturan Semerkant, bir kültür hazinesi olarak varlığını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.