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Emine Erdoğan, Ukraynalı savaş mağduru çocukları misafir etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Uluslararası toplumun bazı savaşlar için gösterdiği güçlü refleksi tüm insanlar ve tüm coğrafyalar için göstermesini diliyorum. Ülkeler arasındaki tüm sorunların diplomasi yoluyla halledilebildiği, insani diyaloğun müracaat edilecek yegane çözüm yolu olduğu bir dünyaya ihtiyacımız var” dedi.

Politika 18.04.2022, 21:59
Emine Erdoğan, Ukraynalı savaş mağduru çocukları misafir etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Uluslararası toplumun bazı savaşlar için gösterdiği güçlü refleksi tüm insanlar ve tüm coğrafyalar için göstermesini diliyorum. Ülkeler arasındaki tüm sorunların diplomasi yoluyla halledilebildiği, insani diyaloğun müracaat edilecek yegane çözüm yolu olduğu bir dünyaya ihtiyacımız var” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, aralarında Kırım Tatarı çocukların da bulunduğu Ukraynalı savaş mağduru çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen programa Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Ukraynalı sanatçı Jamala, davetliler ve çok sayıda Ukraynalı çocuk katıldı. Minikler için hazırlanan standın başına geçen Emine Erdoğan, konuklarına pamuk şeker hazırladı ve çeşitli ikramlarda bulundu. Çocuklarla yakından ilgilenen Erdoğan, misafir çocukların seslendirdiği Çanakkale türküsünü dinledi. Ukraynalı ünlü sanatçı Jamala’nın da eserlerini seslendirdiği programda duygu dolu anlar yaşandı.

“Türkiye’nin insani yardım politikalarını belirleyen tek kriter insandır”

Ukraynalı savaş mağduru çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin insani yardım politikalarını belirleyen tek kriterin insan olduğunun altını çizdi. Erdoğan, ”Ne dil, ne din, ne ırk insanlar arasında imtiyaza ya da ayrımcılığa sebep olamaz. Bu bakış açısıyla dostluk elimiz tüm ülkelere, tüm insanlara, tüm kadın ve çocuklara uzanır. Biz çocukları insanlığın ortak emaneti kabul ederiz” dedi.

Türkiye’nin savaştan kaçan yaklaşık 4 milyon insana ev sahibi olduğunu hatırlatan Erdoğan, ”Coğrafyamızda halihazırda devam eden savaşların yaralarını sarmaya çalışırken, Ukrayna’da çıkan savaş bizi derinden sarstı. Çıkan her savaş, atılan her kurşun, insanlık dediğimiz değerler bütününü delik deşik ediyor. Gelecekte doğacak güneşin önüne adeta şimdiden kara bir perde çekiyor” diye konuştu.

“Şu kısacık zamana bu kadar büyük acıların sığması akıl alacak gibi değil”

Savaşlardan herkes tarifsiz zarar görürken, kadınlar ve çocukların süreçten orantısız olarak etkilendiklerine vurgu yapan Erdoğan şunları kaydetti:

“Zorla yerinden edilen insanların vatan hasreti hiç dinmeyen bir sancı olarak kalıyor. Kadınların ve çocukların hayata tutunmak için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalmaları, tarih sayfalarına yeniden eklenen insanlık ayıplarıdır. Şu kısacık zamana bu kadar büyük acıların sığması akıl alacak gibi değil.”

“Halihazırda 772 Ukraynalı yetim çocuğu ülkemizde misafir ediyoruz”

Ukrayna’da savaş başladığından bugüne kadar geçen sürede 4.6 milyon insanın Avrupa ülkelerine sığındığını söyleyen Emine Erdoğan, ”13 milyon kişinin ise güvenlik riskleri nedeniyle çatışma bölgesinde mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğine dair açıklamalar var. Hâlbuki Ukrayna savaşı başlamadan sadece iki hafta önce oradaydık. Sevgili dostum Olena Zelenska ile çok kıymetli bir zaman geçirmiş, birçok yeni proje hakkında görüşmüştük. Şu kısacık zamana bu kadar büyük acıların sığması akıl alacak gibi değil. Türkiye olarak ilk andan beri kalbimiz Ukrayna’nın güzel insanlarıyla birlikte atıyor” ifadelerini kullandı.

“Her platformda bu savaşın durdurulması için diplomasi çabamız var”

Türkiye’nin her platformda bu savaşın durdurulması için diplomasi çabası olduğuna dikkat çeken Erdoğan, ”Ben de kıymetli dostum Olena’nın ricası üzerine bir video mesajla uluslararası topluma seslendim. Ayrıca yine Olena’nın gönderdiği bir mektup üzerine Ukraynalı yetim çocukların Türkiye’de misafir edilmesi için bir girişim başlattım. İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığımız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün ortak çabalarıyla halihazırda 772 Ukraynalı yetim çocuğu ülkemizde misafir ediyoruz” diye konuştu.

Ukrayna’daki Kırım Tatarı ve Ahıska Türkü soydaşların da her daim yanında olduklarını söyleyen Erdoğan, ”Bugün Ukrayna’dan ülkemizde aralarında soydaşlarımızın da bulunduğu yaklaşık 2 bin kardeşimiz konaklıyor. Kurumlarımız yüksek bir koordinasyonla gelişmeleri takip ediyor ve misafirlerimizin ihtiyacını karşılıyorlar. Sağlık hizmetlerinden savaş mağduru çocuklar için psikolojik desteğe kadar çok yönlü yardımlar sağlanıyor. Türkiye, konumu itibarıyla göç güzergâhında bulunan ve uzun tarihinde sayısız insanı bağrına basmış bir ülkedir. Bu tutumun ardında kökleri son derece derinlere uzanan bir merhamet kültürü vardır. Kırılmış kalplere bir nebze merhem olabiliyorsak ne mutlu bize. Bizler, zulüm nereden ve kime gelirse gelsin hiçbir ayrım yapmadan zalimin karşısında durmakla mükellefiz” açıklamasında bulundu.

“Filistin’de bu yüzyılın en büyük yarası olarak hala kan akıyor”

Uluslararası toplumun bazı savaşlar için gösterdiği güçlü refleksi tüm insanlar ve tüm coğrafyalar için göstermesini dilediğini ifade eden Erdoğan, ”Eğer beli bükülmüş insanlığı ayağa kaldıracaksak, bunu ancak akan tüm gözyaşlarını ayrım yapmadan silmeyi isteyerek başarabiliriz. Yıllardır Suriye’den yükselen acı feryatlar, şimdi Ukrayna’dan dünyaya yayılıyor. Filistin’de bu yüzyılın en büyük yarası olarak hala kan akıyor. Kadınların yerlerde sürüklendiği görüntüleri hazmedemiyoruz. Filistinli çocukların bileklerine kelepçe takılıyor, Filistinli çocuklar tutuklanıyor” dedi.

“Ülkeler arasındaki sorunların diplomasi yoluyla halledilebildiği bir dünyaya ihtiyacımız var”

Mescid-i Aksa’ya yapılan son saldırılara tepki gösteren Erdoğan, ”Saldırılar kalbimizi yine paramparça etti. An itibarıyla dünyada aktif olarak devam eden onlarca savaş var. Ve artık hiçbirimizin böyle bir dünyada yaşamaya tahammülü yok. Gönüller yapmak, merhameti ortak lisan kılmak, yeryüzünü güzelce yaşanacak bir yer yapma misyonumuz var. Bunun aksi her davranış, bir anlamda insanın kendi varlığına ihanettir. Ülkeler arasındaki tüm sorunların diplomasi yoluyla halledilebildiği, insani diyaloğun müracaat edilecek yegâne çözüm yolu olduğu bir dünyaya ihtiyacımız var. Her şeyden önemlisi, çocukların kendilerini güvende hissedecekleri, geleceğe dair kaygı duymadıkları bir barış ortamına ihtiyacımız var. Allah’ın birbirimize kenetlenmemizi istediği bu kutlu ayda, gerçek anlamda bunu gerçekleştirebilmeyi tüm insanlık adına diliyorum” dedi.

Misafir çocuklar, savaşı anlattıkları hediyeleri Emine Erdoğan’a takdim etti. Emine Erdoğan, miniklerle bol bol sohbet etti.

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