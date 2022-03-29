Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, Ziroat Mirziyoyeva ile birlikte Taşkent’te El İşi Sanatları Müzesi’ni de ziyaret etti.