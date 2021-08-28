Emine Erdoğan, Kral Nikola Müzesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Karadağ gezisinde eşlik eden Emine Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç’in eşi Lidija Cukanoviç ile birlikte Kral Nikola Müzesi’ni gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Karadağ gezisinde eşlik eden Emine Erdoğan, Kral Nikola Müzesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Emine Erdoğan, Karadağ’ın siyasi, askeri ve kültürel tarihine ilişkin eşyaların sergilendiği müzeyi Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç’in eşi Lidija Cukanoviç ile birlikte gezdi. Emine Erdoğan daha sonra, ziyaretçi defterini imzaladı.