Emine Erdoğan korona virüsü atlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ”Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, bir süre önce yakalandığı korona virüsle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İkinci testi pozitif çıkan Erdoğan, izolasyon süreci devam ettiği için BAE ziyaretine katılamamıştı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ”Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin” dedi.