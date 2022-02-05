Emine Erdoğan: “İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey’le birlikte atlatacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Covid-19’a yakalanmaları üzerine yaptığı paylaşımda, “Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey’le birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile beraber Covid-19’a yakalandıklarını duyurduğu paylaşımı alıntılayan Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda, “Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey’le birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.