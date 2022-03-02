banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı "ATEŞKES"
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama

Emine Erdoğan: “Hükümetimiz kadına şiddet konusuna ‘sıfır tolerans’ ilkesi ile yaklaşıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kadınların adalete erişimini güçlendirme ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyi hedefleyen ’Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi’ projesinin açılışına gönderdiği mesajda, "Hükümetimiz kadına şiddet konusuna ‘sıfır tolerans’ ilkesi ile yaklaşıyor" dedi.

Politika 02.03.2022, 14:18
Emine Erdoğan: “Hükümetimiz kadına şiddet konusuna ‘sıfır tolerans’ ilkesi ile yaklaşıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kadınların adalete erişimini güçlendirme ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyi hedefleyen ’Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi’ projesinin açılışına gönderdiği mesajda, "Hükümetimiz kadına şiddet konusuna ‘sıfır tolerans’ ilkesi ile yaklaşıyor" dedi.

Adalet Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi işbirliğiyle yürütülen “Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi”nin açılış töreni Ankara’da bir otelde düzenlendi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yardımcısı Fatma Öncü ve Adalet Bakanı Yardımcısı Yakup Moğul da katılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ise mesaj gönderdi.

Kadına yönelik şiddete karşı son 20 yılda alınan önlemleri anlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Öncü, “Adli mekanizmalara ve adalete erişimde en dezavantajlı konuma sahip ne yazık ki şiddet mağduru kadınlar. Şiddet mağduru kadınların sisteme erişiminde sıkıtılar var. Yargı mercileri nezdinde taleplerini doğru ifade edememeleri ve bunun akabinde de bir cezasızlık durumu doğabiliyor. Kadınların hak arama süreçlerinde karşılaştıkları problemlerin tespiti ve tasfiyesi için çok yönlü ve özel tedbirler almamız gerekiyor. Bu bilinçle bakanlık olarak çalışmalarımızı hassasiyetle yürütüyoruz. Karşılaşılan sorunları gidermeye, adalete erişimi zorlaştıran engelleri bertaraf etmeye ve erişimi her aşamada güçlendirmeye çalışıyoruz. Ancak kadınların adalete erişiminde hayatın olağan akışı bozulmadan hak arama mekanizmalarını kullanması için bu sürecin de olabildiğince kısa sürmesi gerekli. Buradan hareketle AK Parti hükümetleri olarak son 20 yılda kadına yönelik şiddetle mücadelenin güçlendirilmesi ve adalete erişimin daha etkin hale getirilmesi için önemli adımlar attık. Kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan yasaları, gelenekleri ve uygulamaları iyileştirmek veya kaldırmak üzere çalışmalar başlattık. Ceza mevduatımız başta olmak üzere mevcut hukuki düzenlemelerimizi revize ettik” diye konuştu.

“Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans prensibiyle karşı durmaya da devam edeceğiz”

Adalet Bakan Yardımcısı Moğul ise kadının ailenin direği ve toplumun öznesi olduğuna dikkat çekerek, “Türk kültüründe ve örfünde kadın her zaman el üstünde tutulur. Bırakın şiddeti kadına saygısızlık bile bizim kültürümüzde kabul görmez. Maalesef günümüzde kadına yönelik şiddet tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çözülmesi gereken önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Kadına yönelik şiddet toplumun sadece bir kesimini etkilemiyor. Başta çocuklar ve aileler olmak üzere toplumdaki bütün bireyler üzerinde olumsuz tesirler ve etkiler gösteriyor. Şiddet olgusu kişiler üzerine sadece fiziksel, ekonomik ve ruhsal etkiler göstermiyor, sosyal dokumuzu da zedeliyor. Bu anlamda sadece şiddetin değil şiddeti meşru göstermeye çalışan her davranışın ve her refleksin karşısındayız. Aynı zamanda kadına yönelik şiddete sıfır tolerans prensibiyle karşı durmaya da devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Hükümetimiz kadına şiddet konusuna ‘sıfır tolerans’ ilkesi ile yaklaşıyor”

Programa yazılı mesaj gönderen Emine Erdoğan da şu cümleleri kullandı:

“Projenin hayırlı olmasını diliyor ve projenin tüm paydaşlarını kutluyorum. Kadına yönelik şiddet maalesef tüm dünyada ortak olarak tecrübe edilerek insanlığa musallat olmuştur. Şiddetin hiçbir topluma, kültüre ya da coğrafyaya özel olmadığını biliyoruz. Şiddet olgusu sadece maruz kalan kişileri değil, tüm topluma etki eden yıkıcı bir deneyimdir. Hükümetimiz bu konuya ‘sıfır tolerans’ ilkesi ile yaklaşıyor, şiddetin hiçbir türlü ve bahanesini mağrur görmüyor. Şiddetle mücadeleyi çok disiplinli bir alan olarak ele alıyor, bu nedenle kurullarımız ortak çalışmalar yürütüyor. Bu gayretin iyi sonuçlar vermesini diliyorum. Kadınların adalete tam ve eksiksiz yetiştiği bir dünya temenni ediyorum.”

Programa ayrıca İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varnabova ve Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Ramazan Gürkan katıldı.

Proje kapsamında kadınların adalete erişimini güçlendirmek ve kadına yönelik şiddetle mücadelede yasaların etkin olarak uygulanması hedefleniyor. Projenin 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un güçlendirilmesine de katkı sağlaması bekleniyor.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18