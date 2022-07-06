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Emine Erdoğan, COP26 Başkanı Sharma’dan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile bir araya geldi.

Politika 06.07.2022, 15:32
Emine Erdoğan, COP26 Başkanı Sharma’dan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi’ndeki görüşmeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar ile Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Marianne Young da katıldı.

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