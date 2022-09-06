Emine Erdoğan, Bosna Savaşı’nın sembollerinden Umut Tüneli’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, savaş döneminde kuşatma altındaki Saraybosna’yı dünyaya bağlayan Umut Tüneli’ni ziyaret etti.

Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’ı kapsayan resmi ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, Saraybosna’da Umut Tüneli ve buradaki sergi alanını gezdi. Tünel ziyaretinde vatandaşlarla fotoğraf çektiren Emine Erdoğan’a Saraybosna kapısını simgeleyen hediye takdim edildi. Emine Erdoğan’ın ziyaretinde ceketinin düğmeleri ve yüzüğündeki Saraybosna kapısına ait motifler dikkati çekti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Yüreğimizi derinden yaralayan Bosna Savaşı’nın sembollerinden ’Umut Tüneli’ni ziyaret ettim. Savaşla birlikte karanlığa gömülen Bosna halkına ışık olan tünel, tarihin gerçek ve acı yüzünü de günümüze taşıyor" ifadesini kullandı.