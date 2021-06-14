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Emine Erdoğan, Belçika’daki Türk STK’ların temsilcileriyle görüştü

Emine Erdoğan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Politika 14.06.2021, 17:35
Emine Erdoğan, Belçika’daki Türk STK’ların temsilcileriyle görüştü

Emine Erdoğan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Belçika’da temaslarda bulunuyor. Emine Erdoğan, Belçika’daki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO Liderler Zirvesi vesilesiyle Brüksel’de, Maarif Vakfı’nın düzenlediği istişare toplantısında STK temsilcilerimiz ve kız öğrencilerimizle bir araya gelerek faaliyetleri hakkında görüş alışverişi yaptık. Her birine çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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