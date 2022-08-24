Emine Erdoğan, Ayaş’ta çiftçi kadınlarla tarladan domates topladı, kışlık menemen yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, domatesiyle ünlü Ayaş’ta tarlaya girerek çiftçi kadınlarla yerli üretim ve ata tohumlarından elde edilen domateslerden topladı, kışlık menemen yapımına eşlik etti.

Emine Erdoğan, Ayaş’ın Akkaya Mahallesi’ndeki domates tarlasında, yerli ata tohumlarını yıllar sonra toprakla buluşturan kadın çiftçilerle bir araya geldi. Tarlaya girerek yerli üretimle ve ata tohumlarından elde edilen domatesleri tek tek toplayan Erdoğan, burada çiftçi kadınlarla sohbet etti. 7 yaşındaki Zeynep Varol’u da seven Erdoğan, domatesin yanı sıra patlıcan, kabak, taze soğan gibi tarladaki diğer yerli ürünlerden topladı. Domateslerin ekimi ve yetiştirilmesine ilişkin Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Zehra Varol ve Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş’tan bilgi alan Emine Erdoğan’a, domateslerin hiçbir kimyasal gübre ya da ilaç kullanılmadan üretildiği, tarım zararlılarıyla da ısırgan otundan elde edilen doğal ilaçlamayla mücadele edildiği bilgisi verildi.

“Üreticiye daha cazip hale getirilmesi için gayret edeceğiz”

Ayrıca ata tohumundan üretilenlerin diğer domateslere göre raf ömrü kısa olduğu için kooperatif tarafından salça, sos, domates suyu, turşu ve sporcu içeceği gibi ürünler yapılarak değerlendirilmesi için girişimlerde bulunulduğu aktarıldı. Emine Erdoğan, kimyasal kullanılmadan doğal üretim yapılmasını desteklediklerini söyledi. Ata tohumu ile yerel üretim yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "En büyük hayalim inşallah bunun yaygınlaşması. Tabii üreticiye daha cazip hale getirilmesi için gayret edeceğiz, çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Himayesinde yürütülen "Ata Tohumu" projesinin devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Üretici istediği zaman gidip bu ata tohumlarından alıp ekebiliyor. Bu da uzun zamandır yapmak istediğimiz bir şeydi, çok şükür. Şimdi hedefimiz bunu yaygınlaştırmak, tohumları üretici ve tüketiciyle buluşturmak." ifadesini kullandı. Ata tohumu ile yerel üretim yapan Varol’u tebrik eden Erdoğan, "Çoğu üreticiler cesaret edemiyorlar çünkü daha çok emek istiyor. Kimyasal kullanmadan yaptıkları için zor tabii, verim düşük olduğu için denemek istemiyorlar” şeklinde konuştu. Emine Erdoğan, domatesi çok sevdiğini belirterek kadın girişimcilerden kurutulmuş domates yapmalarını istedi.

Kışlık menemen yaptı

Emine Erdoğan, daha sonra çiftçi kadınların kışlık menemen yapımına eşlik etti. Odun ateşinde yanan geleneksel salça kazanının başına geçen Emine Erdoğan, menemenlik sebzeleri kazana atıp karıştırdı. Ardından pişen menemenleri kavanoza koyan Erdoğan, "Menemen soğanlı mı, soğansız mı yapılır" tartışmasını hatırlatan gazetecilere "bazen soğanlı bazen de soğansız" yaptığını dile getirdi. Ayaş domatesinin özelliği ve menemenin yapılışına ilişkin bilgi alan Erdoğan, burada hazırlanan menemenin tadına baktı. Kendisini takip eden gazetecilere domates ve menemenden ikram eden Erdoğan, yemeklerde domates, kuru domates ya da güneşte kurutularak yapılan salçayı kullandığını anlattı. Her hafta sonu evde menemen pişirdiklerini anlatan Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da menemeni sevdiğini söyledi. Çiftçi kadınların, geçmişte sebzelerden "tohumluk" sakladığını ancak "Verim az oluyor" diye artık bunun yapılmadığını anlatması üzerine Erdoğan, "Yanlış bilgi maalesef. Bazı şeylerin geriye dönüşü imkansız. Keşke bir mucize olsa" ifadesini kullandı.

“Lütfen organik, geleneksel tarıma dönelim”

Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Varol da üreticilere çağrıda bulunarak "Atadan, ebemizden, dedemizden gördüğümüz üretime geri dönme çağrısı yapıyorum. Lütfen organik, geleneksel tarıma dönelim. Topraklarımızı, sağlığımızı, geleceğimizi kurtaralım. Çocuklarımıza ebelerimizden dedelerimizden aldığımız toprakları o şekilde bırakalım, kimyasallardan uzaklaşalım" diye konuştu. Ayaş domatesinin aroması, tadı ve lezzetiyle meşhur bir domates olduğuna dikkati çeken Varol, bunu organik tarımla taçlandırdıklarını belirtti. Erdoğan’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Varol, "Sayın Emine Hanımefendi’nin bugün buraya gelmesi, bizi onurlandırması, rüyada gibiyiz. Hala inanamıyoruz, burada bizimle domates tarlamızda, menemen kazanımızın başında. Çok mutluyuz, onur duyduk, gururlandık" şeklinde konuştu. Emine Erdoğan, daha sonra çiftçi kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.