Emekli amirallerden Ergun Mengi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin açtığı soruşturmada bildirinin 1 numaralı imzacısı Ergun Mengi'yi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mengi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece gözaltına alınan 14 amiralin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 104 emekli amiralin 'Montrö bildirisi'ne ilişkin başlattığı soruşturmada gözaltına alınan 14 amiralin ifade işlemleri sona erdi.

1 NUMARALI İMZACI ERGUN MENGİ'YE TUTUKLAMA İSTENDİ

Emekli amiral Ergun Mengi tutuklama talebi ile Nöbetçi Suç Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, diğer 13 emekli amiralden 9'u için ev hapsi, 4'ü için ise şehir dışı yasağı talep edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan Mengi, yurt dışına ve il dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emekli amiral Ergun Mengi

13 EMEKLİ AMİRAL İÇİN ADLİ KONTROL İSTENDİ

Savcılığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdiği şüpheliler Alaettin Sevim, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Mustafa Özbey, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ, Türker Ertürk, Ali Sadi Ünsal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal ve Nadir Hakan Eraydın hakkında da hakimlikçe yurt dışına ve il dışına çıkış yasağı adli kontrol şartı uygulandı. Mengi hakkındaki kararla 14 şüphelinin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu.

"İLETİŞİM KAZASI"

Adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerden emekli Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Haklı tarafta, doğru tarafta olmak bunlar önemli. Bu kadar basit bir basın açıklamasından bu aşamaya gelmek de tam anlamıyla bir iletişim kazası. Ama bu kazanın nedenini bizde aramayın. Metin çünkü çok net, iyi niyetle hazırlanmış bir metin ama bu... Yine de hukuk sistemine, adalet sistemine ve polis teşkilatına kendi adıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BİLDİRİYİ MENGİ HAZIRLADI

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamaya sevk yazısında, Ergun Mengi'nin, söz konusu bildiriyi hazırlayıp, taslak metin olarak "ADMEK-2" isimli Whatsapp grubunda yayınladığı ve yapılması istenilen değişiklikleri bildiri metnine ekleyerek metne son halini verdiği belirtilmişti.Sevk yazısına göre, emekli Amiral Ali Yüksel Önel'e 2 Nisan'da bir mesaj gönderen Mengi, mesajında şunları kaydetti: "Komutanım çok sağ olun, esas tepki takunyalı amiral, harp okulu giriş şartlarından irticaya karışılmasının çıkarılması ve subay astsb kurslarında Atatürk ilke ve inkılapları derslerinin çıkarılmasının üzerine olacaktır. Ama grupta uzlaşı çok zordu. Bu nedenle Montrö bahanesiyle son paragraftaki mesajları veren, hedef kitle dz.kk olmayan bir bildiri hazırlayayım dedi. Çok haklısınız ama burada Montrö'yü araç olarak kullandık. Esas endişemiz son 3 paragrafta, anlarlarsa eğer. Çok teşekkür eder saygılarımı sunarım."Sevk yazısında Mengi'nin, Montrö ile ilgili açıklamaların bahane olduğunu açıkça belirttiği, bu şekilde soruşturma konusu bildiriyi hazırladığı ve üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

104 emekli amiral imzasıyla, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ilişkin olarak ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride, "Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" denilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, '104 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlanan bildiriyle ilgili soruşturma başlatmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.

Soruşturma sonrası; Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal, 5 Nisan sabahı gözaltına alınmıştı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise "yaş durumları" nedeniyle ifadeye çağrılmıştı.