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Elon Musk’tan Ukrayna’ya 1 Starlink uydusu daha

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın Starlink uydu terminali grubu gönderdiğini açıkladı.

Politika 12.06.2022, 17:00
Elon Musk’tan Ukrayna’ya 1 Starlink uydusu daha

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın Starlink uydu terminali grubu gönderdiğini açıkladı.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Ukrayna’ya bir Starlink uydusu daha gönderdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Elon Musk, yalnızca Mars görevi için hazırlıklar üzerinde çalışmayı değil, aynı zamanda özel görevleri için ihtiyaç duyulan Starlink’leri ülkemize aktarmayı da başarıyor” denildi.

Elon Musk ayrıca geçtiğimiz Mart ayında, Ukrayna’ya destek amaçlı Starlink uydusu göndermişti.

Starlink, dünya çapında altyapıdan yoksun olabilecek uzak bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet erişimi sağlamak için tasarlanan internet hizmeti olarak biliniyor.

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