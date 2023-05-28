Elazığ’da oy kullanma işlemleri başladı

Elazığ’da Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı.

14 Mayıs 2023’te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yüzde 50 artı bir barajını geçememesinin ardından seçim 2. tura kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye geneli olduğu gibi Elazığ’da da oy kullanma işlemleri başladı. Kent genelinde 430 bin 745 seçmen için bin 631 sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarının bulunduğu okullara gelen seçmenler, saatin 08.00 gelmesiyle birlikte oylarını kullandı. Saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemleri sona erecek ve sayım işlemlerine geçilecek.

Oylarını kullanan vatandaşlar, ülke için hayırlısını diledi.