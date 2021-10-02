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Elazığ Valiliğine Ömer Toraman atandı

Resmi Gazete’de yayınlanan karar doğrultusunda Elazığ Valiliği’ne İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman atandı.

Politika 02.10.2021, 09:12
Elazığ Valiliğine Ömer Toraman atandı

Resmi Gazete’de yayınlanan karar doğrultusunda Elazığ Valiliği’ne İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Kırıkkale Valiliği’ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman ve Bilecik Valiliğine İstanbul Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya, Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne, Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne Engin Koloğlu atandı.

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