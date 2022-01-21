El Salvador Cumhurbaşkanı Ortez’e Dostluk Payesi Beratı

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele’ye, Ankara’da bir üniversiteden dostluk payesi beratı takdim edildi.

Ankara Üniversitesi tarafından, resmi ziyaret gerçekleştiren El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele’ye “Dostluk Payesi Beratı” takdim edildi. Üniversite rektörlüğünde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Bukele ve beraberindeki heyet katıldı.

Osmanlı’nın Amerika kıtasına gitmemesinin kader değişikliğine yol açtığını belirten Bukele, “O dönemin en büyük gücü olan Osmanlı İmparatorluğu’nun değil de Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkelerin fethetmesi kader değişikliği oluşturdu. Osmanlı strateji uzmanları baktıklarında ya Süveyş Kanalından geçip bütün Afrika kıtasını dolaşacaklardı ya da Arabistan’dan yola çıkarak Afrika’nın etrafını dolaşacaklardı. Dolayısıyla çok büyük bir imparatorluk olmasına rağmen gemilerini oraya göndermedi” ifadelerini kullandı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun bazı coğrafi meseleler yüzünden Amerika Kıtası’na gitmediğini aktaran Bukele, “Bu böyle olmasaydı Amerika’daki büyük güç ne İspanya, ne Fransa ne de İngiltere olurdu" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin Latin Amerika’ya yatırımlarının artması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Bukele, “Şu anda Türkiye’nin Afganistan, Libya, Irak gibi ülkelere yatırım yapması inanılmaz. Coğrafi olarak yakın mesafedeki yerlere küçük fırsatlar için gitmek yerine yeni dünyaya, büyük fırsatlara gitmeli” diye konuştu.

“Gelin beraber geleceği değiştirelim”

İki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde yaşanan gelişmelerle ilişkilerin güçleneceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, El Salvador’un Türkiye’de bir büyükelçilik açmış olması, Türkiye’nin de El Salvador’da büyükelçilik açacak olması, Erdoğan’ın ülkemize ziyareti bu ilişkilerin daha fazla güçleneceğini temin ediyor. Bu ilim irfan yuvasında sizlere bir davet sunmak istiyorum. Gelin beraber geleceği değiştirelim, engelleri yıkalım. Geçmişteki düşünceleri bir kenara bırakıp geleceği birlikte kazanalım. Bunu Amerika Kıtası’nın en küçük ülkesinden Türkiye gibi güçlü bir ülkeye yapılmış bir davet olarak sunuyorum” açıklamasında bulundu.

Konuşmanın ardından Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar tarafından Bukele’ye Dostluk Payesi Beratı takdim edildi.