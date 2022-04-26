Ekvador ve Türkiye arasında 3 anlaşma

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun üçüncü ayağı olan Ekvador’da Türkiye-Ekvador arasında 3 anlaşmaya imza attı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ikinci ayağı olan Brezilya’nın ardından Ekvador’un başkenti Kito’ya geldi. Çavuşoğlu, Ekvador temasları çerçevesinde Ekvador Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin ile Türkiye-Ekvador arasında 3 anlaşmaya imza attı.

Ekvador-Türkiye arasında, “Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı”, “Kültür Varlıklarının Yasadışı Trafiğinin Önlenmesi ve Buna Karşı Mücadele Anlaşması” ve “Adalet Bakanlığı ile Ekvator Başsavcılık Ofisi Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalandı.