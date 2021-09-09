banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yılmaz Özdil: AK Parti ilk seçimde gidecek
Yılmaz Özdil: AK Parti ilk seçimde gidecek
Rüşvet alan memur yandı!
Rüşvet alan memur yandı!
"O U, ulaştırmanın 'U'su"
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'

Ekrem İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent tarihinin en başarılı belediye başkanı olmak istediğini ifade ederek daha ötesinde bir hedefinin olmadığını belirtti.

Politika 09.09.2021, 11:30
Ekrem İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda ismi sürekli gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat’ın sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda şunları söyledi:

“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Ben görevimi en iyi şekilde yaparsam memleketin kurtuluşuna en büyük hizmeti yapmış olurum.

Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul'da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul'da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.

Ben bunu yaparsam zaten değişim olacaktır değişime büyük bir katkı sunmuş olurum. Yani birilerinin dediği gibi ‘İstanbul'u alan Türkiye'yi alır’ tezine de damga basmış olacağım. Benim yapmak istediğim budur. İnşallah az önce ifade ettiğim gibi İstanbul'un en başarılı belediye başkanı olurum.”

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0