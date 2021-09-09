Ekrem İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda ismi sürekli gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat’ın sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda şunları söyledi:

“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Ben görevimi en iyi şekilde yaparsam memleketin kurtuluşuna en büyük hizmeti yapmış olurum.

Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul'da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul'da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.

Ben bunu yaparsam zaten değişim olacaktır değişime büyük bir katkı sunmuş olurum. Yani birilerinin dediği gibi ‘İstanbul'u alan Türkiye'yi alır’ tezine de damga basmış olacağım. Benim yapmak istediğim budur. İnşallah az önce ifade ettiğim gibi İstanbul'un en başarılı belediye başkanı olurum.”