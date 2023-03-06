Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Meral Akşener'i ziyaret etti: Milletimizin ayrılığa tahammülü yok

Bir diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması durumunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, cumhurbaşkanı yardımcısı olacakları konuşuluyor.

İmamoğlu ve Yavaş İyi Parti'de...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 6'lı masa krizinde arabuluculuk rolünü üstlendi. Günlerdir ortaya atılıp yalanan "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener'i ziyaret edecek" iddiası bugün gerçekleşti. Millet İttifakı'nın toplantısına az bir süre kala İyi Parti Genel Merkezi önünde hareketli anlar yaşandı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Meral Akşener'i ziyaret için genel merkeze gitti.

Toplantı ertelendi

Ayrıca, Millet İttifakı'nın 14.00'da gerçekleşmesi beklenen toplantısının saat 15.00'a ertelendiği aktarıldı.

NE KONUŞTULAR

"Milletimizin ayrılığa tahammülü yok"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmaları için çağrıda bulunduğu İmamoğlu ve Yavaş’la görüştü.

İmamoğlu, "Bugün çok önemli süreçte saygıdeğer Meral Akşener hanımefendiyi Mansur Yavaş'la ziyaret ettik. Bu görüşmeyi genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisiyle ziyaret ettik" dedi. Yavaş, "Milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Bunu Akşener'e ilettik. Değerlendirecekler" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise, "Milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı, yeni bir öneri oluşturuldu" dedi. Zorlu, "Akşener'in katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz" dedi.