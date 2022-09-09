Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? Partinin ismi de Ekim Partisi olacakmış...

Sabah gazetesinde bugün çok konuşulacak bir iddia yer aldı. İddianın sahibi Mahmut Övür.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi partisini kurmaya hazırlandığını iddia etti.

"Kulislerde henüz fısıltı biçiminde" ifadesini kullanan Övür, İmamoğlu ve yakın ekibinde yer alan Necati Özkan, Murat Ongun ve Soner Yalçın'ın yeni bir parti kurmak için harekete geçtiğini yazdı.

Söz konusu yeni partinin isminin bile belli olduğunu belirten Övür, "partinin ismi bile Ekrem İmamoğlu imzası taşıyor: EK-İM." ifadelerine yer verdi.

Ekibin ilham kaynağı olarak da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un modelini benimsediğini iddia eden Övür, İmamoğlu,'nun "ezber bozan" bir çıkışla bir rüzgâr estirebileceğinden bahsetti.