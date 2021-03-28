Ekrem İmamoğlu'dan ‘sana oy vermem’ diyen Mahruze Keleş'i ikinci ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019’daki yerel seçim kampanya döneminde Sultanbeyli’ndeki semt pazarında kendisine, “Sana börek, kete yaparım ama oy vermem” diyen Mahruze Keleş’i bir kez daha ziyaret etti. Mahruze Keleş, ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu ile birlikte fotoğrafını paylaşan Keleş, “Ekrem İmamoğlu evladım 2. kez ziyaret edip beni onurlandırdı kendisine teşekkür ediyorum” notunu düştü.

İmamoğlu’nun Mahruze Keleş’e Sultanbeyli’deki semt pazarında sohbetleri esnasında çekilmiş fotoğraf hediye ettiği öğrenildi. Keleş, o fotoğrafı da “Ekrem İmamoğlu başkanımızın hediyesi” diyerek paylaştı. İmamoğlu ile semt pazarındaki diyaloğu medyada yankı bulmasının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahruze Keleş’i telefonla aramıştı. İmamoğlu ile Mahruze Keleş’in ikinci buluşmasında o telefona da değinildi.

Erdoğan’ın kendisine ziyaret sözü verdiğini belirten Mahruze Keleş, “Keşke gelseydi. Söz verdi gelecek. ‘İstanbul’a ayak basar basmaz ordayım’ dedi. Hala gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı da en kısa zamanda bekliyorum” diye konuştu. İmamoğlu’na “Sen lafından hemen geldin. Allah razı olsun” diyen Keleş, “Onu da seviyorum. O da kardeşim sen de kardeşimsin. Bizim partiyle işimiz yok” ifadelerini kullandı. İmamoğlu ise Mahruze Keleş’e, “O gün ne dedim hatırlıyor musun anacığım? Dedim ki, o da gelir de ben daha hızlı gelirim demiştim. Aynen öyle oldu” diye yanıt verdi. İmamoğlu, yerel seçimden sonra 7 Ağustos 2019 tarihinde Mahruze Keleş’in Sultanbeyli’deki evini ziyaret etmişti.