Ekrem İmamoğlu Akit muhabirinin sorusunu yanıtlamadı! Nedenini böyle açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), görevde bulunduğu 18 aylık sürecin değerlendirmesini yaptı. İmamoğlu ve belediyenin yönetim kadrosunun katıldığı ‘Adil, Yeşil ve Yaratıcı İstanbul Yolunda 18 Ay’ başlıklı toplantı, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenledi.

Burada yaptığı açıklamalarda, Akit muhabirinin sorusunu geri çeviren İmamoğlu, "Bence çalıştığınız yer bir gazete değildir. Sizin yayın organınızın sorusuna cevap vermeye tenezzül etmem" dedi.

Ekrem İmamoğlu kendisine "Hayvan" imasında bulunan Akit gazetesini kınadı.