Son Dakika
Ekonomik kriz nedeniyle patlak veren protestoların ardından yarın istifa etmesi beklenen Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın ülkeyi terk ettiği iddia edildi.
Ekonomik kriz nedeniyle patlak veren protestoların ardından yarın istifa etmesi beklenen Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın ülkeyi terk ettiği iddia edildi.
Ekonomik kriz nedeniyle patlak veren protestoların ardından yarın istifa etmesi beklenen Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın ülkeyi terk ettiği iddia edildi.
Politika 12.07.2022, 23:48
Ekonomik kriz nedeniyle patlak veren protestoların ardından yarın istifa etmesi beklenen Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın ülkeyi terk ettiği iddia edildi.