Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadyumu’nda düzenlenen AKP Tekirdağ 7’nci Olağan İl Kongresi´ne katıldı.

“BÖLGESİNDE VE DÜNYADA SÖZÜNÜ DİNLETEN BİR TÜRKİYE VAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Bir yanda kahraman ordumuzla sınırlarımızda ve sınırlarımızın dışında milletimize huzur verecek, dostlarımıza güven verecek, düşmanlarımıza korku salacak bir Türkiye var.

* Diğer yanda şehir hastaneleriyle, yollarıyla, köprüleriyle, okullarıyla, Karadeniz’de bulduğu doğalgaz başta olmak üzere, enerji projeleriyle, sanayisiyle, ihracatıyla güçlü bir alt yapı inşasına devam eden bir Türkiye var.

* Aynı şekilde dış politikadaki onurlu duruşuyla bölgesinde ve dünyada sözünü dinleten, itibarını yükselten, etkisini artıran bir Türkiye var.

“YENİ BİR İSTİKRAR, BÜYÜME VE İSTİHDAM ODAKLI SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada ve bölgede yaşanan çalkantılarla sarsılan küresel düzenin corona virüsü salgınıyla çok daha derin sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını ifade ederek küresel düzeydeki bu sarsıntılardan Türkiye’nin de etkilendiğini kaydetti.

Ekonomide dünyanın ve Türkiye’nin içinden geçtiği süreci dikkate alan yeni bir yaklaşımı hayata geçireceklerini bu haftaki Meclis grup toplantısında paylaştıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği hâlinde ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz.

* Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağının bilinciyle yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz.

* Amacımızın dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan tarihî bir değişim sürecinden geçtiği şu dönemde ülkemizi hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmek ve kalkındırmak olduğunun altını tekrar çiziyorum.

* Ekonomi politikalarımızı, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere üç sacayağı üzerinde inşa ederek inşallah hedeflerimize ulaştıracağız.

* Bu çerçevede önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından da orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. İstihdamı artırarak vatandaşlarımızın iş ve aş endişelerini ortadan kaldırmak da temel önceliklerimiz arasındadır.

“PİYASALARDA OLUMLU YÖNDE HAREKETLER YAŞANDI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönem parametrelerinin açıklanmasıyla piyasalarda olumlu yönde hareketler yaşandığını belirterek yerli ve uluslararası yatırımcılara Türkiye’ye güvenmeleri ve süratle yeni yatırımlara başlamaları çağrısında bulundu.

Erdoğan, “Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklimi tesis etmenin, ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu biliyoruz” dedi.