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Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

Politika 06.10.2021, 09:45
Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 6 Ekim itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Ekim tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

T.C. kimlik numarasının sonu ’0’ olanlar 6 Ekim, ’2’ olanlar 7 Ekim, ’4’ olanlar 8 Ekim, ’6’ olanlar 9 Ekim, ’8’ olanlar 10 Ekim’de ödemelerini alabilecek.

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