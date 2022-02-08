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Ebru Canpolat’tan HDP’li Ersoy’a Tepki

Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Canpolat, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy’un TBMM’de yaptığı konuşmaya tepki göstererek, "Oya Ersoy Meclis kürsüsünde haddini aşarak, ecdadımıza ve dinimize yönelik çirkin hakaretlerde bulunarak İslam’a hakaret etmiştir. İslam düşmanlığı yapmak isteyen Oya Ersoy cehaletini bu konuşması ile ortaya çıkmıştır. Osmanlı’ya Milletin dinine ve tarihine Milletin Meclisinde dil uzatan nefret kusan bu hanımefendi, değerlerimize olan düşmanlığını açık açık ilan etmiştir" dedi.

Politika 08.02.2022, 12:47
Ebru Canpolat’tan HDP’li Ersoy’a Tepki

Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Canpolat, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy’un TBMM’de yaptığı konuşmaya tepki göstererek, "Oya Ersoy Meclis kürsüsünde haddini aşarak, ecdadımıza ve dinimize yönelik çirkin hakaretlerde bulunarak İslam’a hakaret etmiştir. İslam düşmanlığı yapmak isteyen Oya Ersoy cehaletini bu konuşması ile ortaya çıkmıştır. Osmanlı’ya Milletin dinine ve tarihine Milletin Meclisinde dil uzatan nefret kusan bu hanımefendi, değerlerimize olan düşmanlığını açık açık ilan etmiştir" dedi.

TBMM’de yaptığı konuşmada eğitim sistemini eleştiren HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, "Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı’yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz. Biz kadınlar özgür olabileceğimizi öğrendik ve ne 500 yıl ne de 1500 yıl öncesine gitmeye niyetimiz yok. Götüremezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Mecliste yaptığı konuşmasından dolayı HDP Milletvekili Oya Ersoy’a tepki gösteren Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Canpolat, yazılı bir açıklama yaptı.

Ebru Canpolat açıklamasında şu ifadelerle tepki gösterdi; “Oya Ersoy Meclis kürsüsünde haddini aşarak, ecdadımıza ve dinimize yönelik çirkin hakaretlerde bulunarak İslam’a hakaret etmiştir. İslam düşmanlığı yapmak isteyen Oya Ersoy cehaletini bu konuşması ile ortaya çıkmıştır. Osmanlı’ya Milletin dinine ve tarihine Milletin Meclisinde dil uzatan nefret kusan bu hanımefendi, değerlerimize olan düşmanlığını açık açık ilan etmiştir. Müslüman bir ülkede ve Regaip Kandil’inin idrak edildiği bir gecede halkın değerlerine bu kadar açık bir şekilde düşmanlık yapılması kabul edilemez.

’Biz kadınlar’ olarak ifade ettiği kadınlar arasına bir kadın olarak kendimi görmüyorum. Bu ülkede yaşayan bir kadın olarak benim adıma konuşma özgürlüğünü de bu hanımefendiye tanımıyorum. Bu ülkede yaşayan hiçbir kadında bu düşünce özgülüğü din düşmanlığı yapan bir kadına ve kesime tanımamalı. Bir kadın olarak söylüyorum ki bu hanımefendinin derdi kadınlar değil kadınlar üzerinden din düşmanlığı yapmaktır. Kadın hakları, kadın özgürlüğü umurlarında değil. Bu nefretlerinin, kinlerinin nedenini iyi biliyoruz.

Dinimize ve değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Bunlarla seçim kazanmak adına açık ya da gizli yan yana yürümeyi tercih edenlere karşı daha fazla çalışmalıyız."

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