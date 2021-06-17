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DYP’li eski Belediye Başkanı Demirel’in mezarına kıratla girdi

Mersin’in Tarsus ilçesinin bağcılar beldesinin Doğru Yol Parti’li (DYP) eski Belediye Başkanı Mehmet Bolat, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in vefatının 6. yıldönümünde Tarsus’tan kırata binerek, Demirel’in hediye ettiği fötr şapka ile İslamköy’deki mezarlığına kıratın üstünde girdi.

Politika 17.06.2021, 23:05
DYP’li eski Belediye Başkanı Demirel’in mezarına kıratla girdi

Mersin’in Tarsus ilçesinin bağcılar beldesinin Doğru Yol Parti’li (DYP) eski Belediye Başkanı Mehmet Bolat, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in vefatının 6. yıldönümünde Tarsus’tan kırata binerek, Demirel’in hediye ettiği fötr şapka ile İslamköy’deki mezarlığına kıratın üstünde girdi.

DYP’li eski Belediye Başkanı Mehmet Bolat, 1946’de Menderes’in yaktığı demokrasi meşalesini, 1963’de Demirel’in yaktığı adalet meşalesini bir ömür boyu taşımak için partinin amblemi olan kırat at ile hem demokrasiyi hem adaleti yaşatmak ve genç nesillere ulaştırmak için yollara düştüğünü belirtti.

Kıratı yeni nesile öğretmek istiyor

Doğru Yol Partisi’nin simgesi olan kırat ile yolan çıkan Bolat İslamköy’e gelme amacını anlattı. Bolat, ’45 yaş altı gençlere demokratı, adaleti, kıratı anlatıp 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ölüm yıldönümünde kıratı gündeme getirme, kıratı şahlandırmak için Mersin Tarsus ilçesinden yola çıkarak babanın mezarını ziyaret edip bir fatiha okumak için ve yeni nesile Demirel’i anlatmak ve hatırlatmak için yola çıktım” dedi
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