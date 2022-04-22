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(Düzeltme) Bakan Varank: "Türkiye önümüzdeki dönemde Avrupa’nın elektrikli araç üretim üslerinden biri olacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye önümüzdeki dönemde Avrupa’nın elektrikli araç üretim üslerinden biri olacak. Bunu yapacak altyapıya, insan kaynağına ve tecrübeye sahibiz" dedi.

Politika 22.04.2022, 23:01
(Düzeltme) Bakan Varank: "Türkiye önümüzdeki dönemde Avrupa’nın elektrikli araç üretim üslerinden biri olacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye önümüzdeki dönemde Avrupa’nın elektrikli araç üretim üslerinden biri olacak. Bunu yapacak altyapıya, insan kaynağına ve tecrübeye sahibiz" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve bakanlığı tarafından Karaman’a kazandırılan projelerin açılışını yapmak üzere kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MÜSİAD tarafından bir otelde verilen iftar programına katıldı. Bakan Varank, yaptığı konuşmada dünyada enerji fiyatlarının arttığını belirterek, “Bilhassa bu hususlar özel sektörü fazlasıyla zorluyor. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde kamu maliyesi alanında sıkıntılar var. Ülkelerin artan borç stokları rekor seviyelere ulaştı. Dünyanın her tarafında adeta bir yangın var. Bakınız IMF daha yeni Dünya Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı. Raporda küresel olarak iyileşmeye başlayan göstergelerin savaş ile birlikte yeniden bozulduğundan bahsediyor. Uluslararası Para Fonu bu raporda küresel büyüme projeksiyonunu aşağı yönlü revize etti. Daha ilginç bir şey söyleyeyim aslında tüm ülkeler için büyüme rakamlarını aşağı yönlü revize etti. Peki bizim muhalefet bunlardan hiç bahsediyor mu? Tabii ki hayır. Diğer ülkeleri hiç anmadan sadece Türkiye’ye özgü bir durum varmış gibi konuşuyor. İşte bu yüzden ben buradan muhalefete sesleniyorum; biraz dürüst olun ya. İşinize gelen kısmı alıp işinize gelmeyenlerden bahsetmemek hangi vicdana sığıyor. Bu kadar karamsarlık pompalamak art niyetten başka bir şey değil. Biz elbette konjonktürün de sıkıntıların da farkındayız. Ve diyoruz ki bu sıkıntıların üstesinden gelecek olan da yine biziz, bizim vizyonumuz" dedi.

“Türkiye önümüzdeki dönemde Avrupa’nın elektrikli araç üretim üslerinden biri olacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkenin şu anda kararlı bir şekilde üretim odaklı büyüme anlayışını takip ettiğini ifade ederek, “Milli Teknoloji Hamlesi ışığında yerli ve milli üretimi baş tacı ediyor. Savunma sanayindeki başarılarımızı sanayinin geneline yaymak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bilhassa katma değerli, orta yüksek ve yüksek teknolojili üretime yönelik sürekli yeni atılımlar yapıyoruz. İşte Türkiye’nin otomobili TOGG için geri sayım başladı. Gemlik’te yükselen fabrikayla birlikte elektrikli araçlarda öncü ülkelerden olma yolunda ilerliyoruz. Elektrikli araçların en öncelikli altyapısı olan şarj istasyonlarına yönelik çağrımıza çıktık. Başvurular devam ediyor. İlk etapta 300 milyon liralık destekle ülkemizin dört bir tarafında bin 500’den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasını sağlayacağız. Bu noktada hedeflerimiz büyük. Türkiye önümüzdeki dönemde Avrupa’nın elektrikli araç üretim üslerinden biri olacak. Bunu yapacak altyapıya, insan kaynağına ve tecrübeye sahibiz. Dünyada sıfırdan kurulup kısa sürede 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketlere start-up deniyor. Biz buna bir isim koyduk Turcorn. Özellikle teknoloji tabanlı işlerde Turcorn’larımızın sayısı giderek artıyor. Bu start-up’lar niye önemli biliyor musunuz? Çünkü gelecek burada. Oyun sektöründe, yazılımda, yapay zekada, otonom araçlarda, dronelarda, metaversede. Milli teknoloji hamlesi vizyonu ile bu alanlarda ve diğer birçok alanda zamanın ruhuna uygun esnek ve dinamik politikalar uyguluyoruz. Peki biz bunları yaparken sözüm ona bu ülkeyi yönetme iddiası olan muhalefet ne yapıyor biliyor musunuz?

Politika önerilerini açın bir dinleyin! istiyor. Milletimiz Doğu’daki, Güneydoğu’daki belediyeleri CHP’ye verirse güneş enerjisinden elektrik elde edip, çiftçiye bedava vereceklermiş. Niye yeni belediyeleri kazanmayı bekliyorsunuz? Halep oradaysa, arşın burada! İzmir, Aydın, Adana, Mersin Belediyeleri sizde değil mi? Bu şehirler tarım şehri değil mi? Niye ülkemizin çiftçilerini birbirinden ayırıyorsun? İzmir’deki Aydın’daki çiftçi değil mi? Eğer gerçekten sözünüzde ciddiyseniz hadi yapın. Ama uygulamaya geçmeden önce Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santralini ziyaret edin. Bu işler nasıl yapılıyormuş bir görün. Tabi bu da yetmez. Bir de Konya’daki güneş enerjisi santraline güneş paneli sağlayan Ankara’daki panel Fabrikasını görün. Görün ki ufkunuz genişlesin” diye konuştu.

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