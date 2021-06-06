Düzce’de 5 mahalle ve 4 köyde seçim heyecanı

Düzce’de çeşitli sebeplerle muhtarları olmayan mahalle ve köylerde bugün seçim yapıldı. 5 mahalle ve 4 köyde muhtarlarını seçmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti.

Çeşitli sebeplerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim yapılmasına karar verildi. Bugün yapılan seçimlerde, Düzce merkeze bağlı Akpınar, Cedidiye, Mergiç, Yeşiltepe, Çamköy Mahalleleri ile Samandere Köyü’nde, Çilimli ilçesinde Kiraztarla köyü ile Yığılca ilçesinde Hacılar ve Hebeler Köyü’nde seçmenler sandık başına gidiyor. Sandık başında bekleyen muhtar adayları ise seçmenlerle yakından ilgilenerek, oylarını kullanacakları sandıkları bulmaları konusunda yardımcı oluyor. Oylarını kullanan vatandaşlar, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öte yandan, seçimlerin yapıldığı merkezlerde polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.