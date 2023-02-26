Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak doğum günü münasebetiyle tebriklerini iletti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’de yaşanan deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Vucic ayrıca, Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.