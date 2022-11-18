Dünya liderleri APEC Zirvesi’nde bir araya geliyor

Tayland’da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi’nde dünya liderleri, küresel ve bölgesel konuları görüşmek üzere bir araya gelecek.

Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi bugün başladı. Dünya liderleri iki gün sürecek zirveye katılmak üzere başkent Bangkok’a ulaştı. Bangkok’taki Queen Sirikit National Kongre Merkezinde düzenlenen zirveye Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese gibi üye ülkelerin liderleri ile temsilcileri katılıyor. Zirvede Rusya’yı ise katılımını iptal eden Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin yerine Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov temsil edecek.

APEC liderlerinin gündeminde Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları, yükselen enflasyon oranları, iklim değişikliği, küresel gıda ve enerji krizinin yanı sıra bölgesel konular yer alıyor. Dün akşam saatlerinde düzenlenen gala yemeğine katılan liderler, Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha’nın konuşmasının ardından düzenlenen yöresel müzik ve dans şovunu izledi. Liderler bugün ve yarın düzenlenecek olan resmi toplantılarda bir araya gelecek.

Bangkok sokaklarında protestolar devam ediyor

Dünya liderlerinin bulunduğu Bangkok’ta protestolar devam ediyor. APEC ve hükümet karşıtları ile çevreci grupların şehrin çeşitli bölgelerinde düzenlediği eylemlerde polis ve eylemciler arasında gerginlik yaşandı. Zirvenin gerçekleştirileceği cadde sivil trafiğine kapatılırken, caddenin her iki tarafına barikatlar kuruldu.

Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik gelişmeyi ilerletmek için kurulan ve 21 ülkenin üye olduğu APEC, dünya nüfusunun yüzde 38’ini, dünyanın toplam gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 62’sini ve küresel ticaretin yüzde 48’ini oluşturuyor.