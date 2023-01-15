Dünya Ekonomik Forumu yarın Davos’ta başlıyor

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), yarın İsviçre’nin Davos kasabasında başlıyor.

İsviçre’nin Davos kasabasında 1971 yılından bu yana düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yarın başlıyor. WEF’in kurucusu Prof. Dr. Klaus Schwab yaptığı açıklamada, küresel ve ulusal düzeyde artan parçalanmanın güven erozyonu ile birleştiğini belirterek, zirvenin bu yılki temasının “Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği" olduğunu açıkladı. 20 Ocak’a kadar sürecek olan zirve kapsamında, 130 ülkeden 50’si devlet ve hükümet başkanı olmak üzere 2 bin 700’den fazla katılımcı bir araya gelecek. Zirve kapsamında, iklim değişikliği, enflasyon, gıda güvenliği, açlık, terör ve Rusya-Ukrayna Savaşı, enerji, işgücü gibi birçok konu düzenlenen oturumlar ve konferanslarda ele alınacak. Bu yıl 53’üncüsü düzenlenecek olan zirvede, dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların üstesinden gelmek için çözümlere ve kamu-özel işbirliğine odaklanılacak.

Rusya’nın zirveye girişi yasaklandı

Türkiye, resmi düzeyde zirveye katılmazken, Türk iş dünyasından zirvede yer alacak. Rusya, zirveye davet edilmezken, Rusya’dan gelenlerin zirveye girişi de yasaklandı. Farklı ülkelerde çalışan Rus vatandaşları ise zirveye katılabilecek.

Zirveye katılacak isimler arasında, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yer alıyor.

Protestolar bekleniyor

Zirve, sırasında protestoların düzenlenmesi beklenirken, İsviçre zirvenin güvenliği için polise ek olarak 5 bin asker görevlendirdi. Davos kasabasına geçen kara ve demir yolları sıkı şekilde denetlenecek.