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Dünya Azerbaycanlılarının Zafer Kurultayı sona erdi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’da gerçekleştirilen Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kurultayı kapanış töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Bir milletin, bir diasporası gibi çalışma yönünde gayret sarf ediyoruz" dedi.

Politika 23.04.2022, 16:50
Dünya Azerbaycanlılarının Zafer Kurultayı sona erdi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’da gerçekleştirilen Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kurultayı kapanış töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Bir milletin, bir diasporası gibi çalışma yönünde gayret sarf ediyoruz" dedi.

Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kurultayı, bu yıl Şuşa’da “Zafer Kurultayı” başlığı altında düzenlendi. Kurultayda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in emriyle diaspora temsilcilerine fahri unvanlar ve madalyalar takdim edildi. Müzakereler sonucunda, kurultayın nihai belgeleri, kurultayın kararı, 5. Dünya Azerbaycanlıları Kurultayı temsilcilerinin Cumhurbaşkanı Aliyev’e başvurusu, 5. Dünya Azerbaycanlıları Kurultayı’nın UNESCO ve UNEP’e müracaatı ve 5. Dünya Azerbaycanlıları Kurultayı’nın Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan topraklardaki mayın sorununa ilişkin uluslararası topluma yaptığı çağrı oybirliğiyle kabul edildi.

Soykırımlar insanlık adına üzüntüye düşürüyor"

"Kurultaya katılan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf gazetecilere yaptığı açıklamada, Şuşa gibi tarihi bir mekanda düzenlenen toplantıya Türkiye adına katılmaktan gurur duyduğunu belirtti. Yaklaşık 30 yıl işgal altında kalan bir coğrafyada böyle anlamlı bir toplantının yapılmasının önemine değinen Yusuf, “Zaferin kazanılmasının hemen akabinde böyle bir coğrafyada bulunmak, böyle önemli bir coğrafyada anlamlı bir toplantının yapılması ve o toplantıya Türkiye adına, YTB adına iştirak etmiş olmam, her zaman bizim için öncelikli olan can Azerbaycan’da olmak beni mutlu ediyor, gururlandırıyor. Ama burada karşılaştığım manzara, gelecek açısından ümit verirken yakın geçmişte yapılan vandallıklar, yapılan soykırımlar insanlık adına büyük bir üzüntüye düşürüyor” dedi.

"Yurtdışında toplam 7 milyonu yaklaşan bir diasporamız var.

YTB ve Azerbaycan Diaspora Komitesi arasında çeşitli alanlarda çok yakın işbirliğinin mevcut olduğunu ifade eden Yusuf, “Aramızda protokol var. Diasporalarımızın, diaspora teşkilatlarımızın kapasite arttırması, ortak sorunlara ortak çözümler üretilmesi ve ortak eylem yapılması gibi. Dünyanın çeşitli yerlerindeki diasporaların eksik diasporası olan ülkeye öbür ülkenin takviye yapması da sayılabilir. Örneğin bizim yurtdışında toplam 7 milyona yaklaşan bir diasporamız var. Özellikle Batı Avrupa’da çok güçlü bir diasporamız var. Azerbaycan’ın, Azerbaycan’daki kardeşlerimizin Batı Avrupa’daki kendi temel sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirtmede biz onlara destek oluyoruz. Bizim zayıf olduğumuz yerde Azerbaycan diasporası bizlere destek oluyor. Dolayısıyla bir milletin, bir diasporası gibi çalışma yönünde gayret sarf ediyoruz ama yolun daha başındayız. Biliyorsunuz Türkiye diasporası çok daha eski, daha güçlü. Azerbaycan bu yolda ciddi adımlar atıyor, çok ciddi bir siyasi irade gösteriyor ve kısa sürede de çok güzel mesafeler kat ettiler. Biz sadece Azerbaycan ile ikili düzeyde diaspora ilişkileri yürütmüyoruz aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde de diaspora çalışması var. O konuda da YTB öncü. Kurumumuz, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve yakın zamanda Özbekistan ile birlikte ortak diaspora faaliyetleri yapmaya gayret ediyor” diye konuştu.

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