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Dündar: “Hizmet işi gönül işi”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşlara hizmet götürmek için bıkıp yorulmadan gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Politika 10.01.2022, 13:27
Dündar: “Hizmet işi gönül işi”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşlara hizmet götürmek için bıkıp yorulmadan gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 2022 yılının ilk “Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi Toplantısı” Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya; AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Yavuz, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin, Refik Özen, Zafer Işık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, il ve ilçe yöneticileri, mahalle başkanları ve partililer katıldı.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, büyük bir medeniyet, kültür, tarih ve inanç davasının temsilcisi olan AK Parti’nin, kurulduğu günden itibaren güçlü ve kurumsal kimliğini koruyup yaşatan bir parti olduğunu söyledi. “Yaşadığımız coğrafyada son bin yılımızın her günü, her ayı, her yılı zorlu bir mücadele ile geçti” diyen Cömez, “Bu süreçte çok kritik yol ayrımlarına geldiğimiz zamanlar oldu. 2023 seçimleri de bu kritik yol ayrımlarından birisi. Bizi bugüne kadar yolumuzdan döndürmeye muvaffak olamadılar. Elbette sıkıntılar yaşadık bedeller ödedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye trenini rayında ve rotasında tutmayı da başardık. 2023’e doğru AK Parti’nin Osmangazi’ye, Bursa’mıza, ülkemize bıraktığı eserleri bıkmadan usanmadan anlatmaya devam edeceğiz. Bu şehir için, bu ülke için yine aynı aşkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına, “Hizmet işi gönül işi, belediye işi gönül işi, memleket işi gönül işi” diyerek başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, daha güzel bir Osmangazi, daha güzel bir Bursa ve daha güzel bir Türkiye için çalıştıklarına vurgu yaptı. Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Osmangazi’de insan odaklı kaliteli hizmet ürettiklerini belirten Başkan Dündar, “Osmangazi, 881 bin 459 nüfusu, 71 bin 400 hektarlık alanda kurulu 136 mahallesi, 18 bulvar, 8 bin 802 cadde ve sokağa sahip bir belediye. Osmangazi Belediyesi’nin gerçekleştirdiği yatırımların tamamını saymaya kalksak zaman yetmez. Bu hafta belediye olarak Fen İşleri Müdürlüğümüz 43, Park Bahçeler Müdürlüğümüz ise 48 mahallede 189 şantiye ile çalışmalarını gerçekleştirecek. Yani 2022 yılında da çalışıp üretmeye devam ediyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak hizmetlerimizle, çalışmalarımızla vatandaşımızın yanındayız. Esnafımızın, öğrencilerimizin, gençlerimizin yanındayız. Teşkilatımızla birlikte hemşerilerimizin yanındayız. AK Parti Osmangazi İlçe Teşkilatımız, Başkanımız Ufuk Cömez başkanlığında çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Başta başkanımız olmak üzere, bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasında ülke gündemine dair değerlendirmede de bulunan Başkan Mustafa Dündar, “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Yaşamış olduğumuz sıkıntı, ülkemiz üzerinde oynan oyunların bir sonucu. En üstten en alt tabakaya kadar her kesimin etkisini derinden hissettiği bir ekonomik sıkıntıların olduğu bir süreci yaşıyoruz. Biz, her zaman olduğu gibi bu süreçte de vatandaşımızla birlikteyiz, onların yanında olmaya devam edeceğiz. Önemli olan, böyle zamanlarda vatandaşla birlikte olabilmek. Hizmet işi gönül işi, belediye işi gönül işi, memleket işi gönül işi dedik. 2019 seçimlerinde bu sloganla yola çıktık. Teşkilatımızla birlikte bunu da başardık. Bıkmadan, usanmadan çalıştık, çalışmayı da sürdüreceğiz” diye konuştu.

Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi toplantısı, protokol konuşmalarının ardından teşkilat üyeleri ve mahalle temsilcileri ile yapılan istişarenin ardından sona erdi.

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