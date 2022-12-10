Duma Başkanı Volodin: "Almanya ve Fransa, Donbass halkına tazminat ödemeli"

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Viaçeslav Volodin, Fransa ve Almanya’nın, Donbass halkına tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Viaçeslav Volodin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’da 2014 yılında başlayan iç savaş sırasında durumun çözümü için Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya arasında imzalanan Minsk Anlaşması’nın Fransa ve Almanya nedeniyle uygulamadığını ifade etti. "Almanya ve Fransa Donbass sakinlerine tazminat ödemelidir" diyen Volodin, Ukrayna’daki durumun Almanya ve Fransa liderlerinin aldatıcı politikasının bir sonucu olduğunu vurguladı. Volodin, "İlk olarak Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları, olayların barışçıl bir şekilde çözülmesinin garantörü olarak meşru Kiev makamları ile muhalefet arasında uzlaştırıcı bir belge imzalattılar. Her şey, Kiev’de bir darbe ve 6 milyon nüfuslu Donbass’ın soykırımı ile sona erdi. Ardından Almanya ve Fransa, Minsk Anlaşmasına katıldı. Ancak Angela Merkel’in (Eski Almanya Başbakanı) de dediği gibi kimse bunu uygulamayı amaçlamadı" ifadelerini kullandı.

"Merkel, Hollande ve Poroşenko’nun da hesabını vermesi gereken bir suçtur"

Mink Anlaşması yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle Merkel, Eski Hollanda Cumhurbaşkanı François Hollande ve Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko gibi liderlerin hesap vermesi gerektiğini savunan Volodin, "Uluslararası bir anlaşmanın imzalanması sonucunda üstlenilen yükümlülüklerin önceden planlanarak yerine getirilmemesi, yalnızca bir güven kaybı değil, aynı zamanda Minsk anlaşmalarının imzacıları olan Merkel, Hollande ve Poroşenko’nun da hesabını vermesi gereken bir suçtur. Avrupalıların da, yaşadıkları ısınma, elektrik, yüksek enflasyon, kapanan işletmeler gibi sorunlardan kimin sorumlu olduğunu bilmeleri gerekiyor. Donbass sakinlerine 8 yıllık soykırım ve zarar için tazminat ödemek zorundalar" dedi.