banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dolar ve eurodaki düşüş ‘kafalara’ kazınıyor
Dolar ve eurodaki düşüş ‘kafalara’ kazınıyor
TBMM’de ekonomi tartışması
TBMM’de ekonomi tartışması
Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü
Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü
DSÖ’den Nuvaxovid aşısının acil kullanımına onay
DSÖ’den Nuvaxovid aşısının acil kullanımına onay

Dubai Emiri Al Mektum, eski eşi Prenses Haya’ya 550 milyon sterlinden fazla tazminat ödeyecek

İngiltere’de mahkeme, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum’un, eski eşi Prenses Haya ve çocuklarına 500 milyon sterlinden fazla tazminat ödemesine karar verdi. “İngiltere tarihinin en büyük boşanma davası” olarak görülen davada söz konusu paranın büyük bir kısmının, Al Maktum’un neden olduğu tehdide karşı Prenses Haya ve çocuklarına koruma sağlayacağı vurgulandı.

Politika 21.12.2021, 22:00
Dubai Emiri Al Mektum, eski eşi Prenses Haya’ya 550 milyon sterlinden fazla tazminat ödeyecek

İngiltere’de mahkeme, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum’un, eski eşi Prenses Haya ve çocuklarına 500 milyon sterlinden fazla tazminat ödemesine karar verdi. “İngiltere tarihinin en büyük boşanma davası” olarak görülen davada söz konusu paranın büyük bir kısmının, Al Maktum’un neden olduğu tehdide karşı Prenses Haya ve çocuklarına koruma sağlayacağı vurgulandı.

İngiltere’de mahkeme, can güvenliğinden endişesiyle 2019’da çocuklarıyla İngiltere’ye kaçan Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum’un, eski eşi Prenses Haya’nın açtığı davada kararını verdi. Mahkeme Yargıcı Philip Moor, Dubai Emiri Al Mektum’un, eski eşi ve Ürdün Kralı Abdullah’ın üvey kız kardeşi olan Prenses Haya’ya 550 milyon sterlinden fazla tazminat ödenmesine hükmetti. Yargıç Moor, verilen paranın büyük bir kısmının şeyhin yol açtığı "güvenlik riskine" karşı bir koruma sağlamak için kullanılacağını söyledi.

47 yaşındaki Prenses Haya, Nisan 2019’da Dubai Emiri Al Mektum’dan "korktuğunu", kendisi ve çocukları için tehlike oluşturduğunu iddia ederek iki çocuğuyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) İngiltere’ye kaçmıştı.

251.5 milyon sterlin 3 ay içinde tek seferde ödenecek

Yargıç Moor, Al Mektum’un Prenses Haya’ya ödemesi gereken paranın büyük bir kısmının Haya’nın güvenliği için kullanılacağını ve 3 ay içinde tek seferde ödenmesi gerektiğini ifade etti. Moor, "Bu gibi durumlarda, güvenlik ödemelerinin ana tehdit kaynağı tarafından uzun yıllar boyunca ödenmesinin oldukça yanlış olacağından kesinlikle eminim" dedi. Mahkeme kararına göre Dubai Şeyhi, Prenses Haya’nın İngiltere’deki malikanelerinin bakımı ve gelecekteki güvenlik masrafları için tek seferde 251.5 milyon sterlinlik ödeme yapacak.

Toplam tutar 550 milyon sterlinden fazla

İngiltere medyasında “İngiltere tarihinin en büyük boşanma davası” olarak görülen davada Dubai Emiri Al Mektum ayrıca, çocukları 14 yaşındaki Jalila ve 9 yaşındaki Zayed’in eğitimleri için 3 milyon sterlin, borçları için 9.6 milyon sterlin, çocukların bakımı ve güvenlikleri için yılda 11.2 milyon sterlin ödeyecek. Yargıç Moor davanın "tamamen olağandışı" olduğunu söyleyerek ayrıca çocukların boş zamanları için yılda 1 milyon sterlinden fazla ödeme yapılması gerektiğini kaydetti. Mahkemede Prenses Haya ve çocuklarının seyahatleri için toplamda 5.1 milyon sterlinlik bir bütçe ayrıldı. Konaklama harcamaları için 660 bin sterlin, yemek ve etkinlik gibi ihtiyaçları için 300 milyon sterlin ve özel uçuşlar için 1 milyon sterlin ayrıldı.

Yargıç Moor ayrıca, Haya’nın evlilik sona erdiğinde kaybettiği mülk ve mücevherlerin bir karşılığı olarak 13.5 milyon sterlin, giyim harcamaları için ise 1 milyon sterlin belirledi. Karara göre ödemeler, HSBC bankası tarafından 290 milyon sterlinlik bir teminatla garanti altına alınacak.

"Özgür olmak istiyorum"

Yaklaşık 7 saat süren mahkeme sırasında tek seferlik büyük bir ödemenin kendisi ve çocukları üzerindeki baskıyı azaltacağını söyleyen Prenses Haya, "Gerçekten özgür olmak istiyorum ve çocuklarımın da özgür olmalarını istiyorum" dedi. Kararın ardından Dubai Emiri Al Mektum’un sözcüsü de Al Mektum’un, çocuklarının ihtiyaçlarının her zaman karşıladığını söyleyerek medyanın çocukların özel hayatına saygı göstermesini istedi. Al Mektum’un avukatı Nigel Dyer ise duruşma sırasında Haya’nın "mali iddialarının ve istenen mali yardımın eşi benzeri görülmemiş boyutta" olduğunu söyledi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 18 32
4. Adana Demirspor 18 29
5. Hatayspor 17 29
6. Fenerbahçe 17 28
7. Alanyaspor 17 27
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 18 24
12. Giresunspor 18 22
13. Antalyaspor 18 22
14. Gaziantep FK 17 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 18 24
11. Espanyol 18 23
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8