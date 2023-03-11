DSP Genel Başkanı Aksakal: “Cumhur İttifakı’na katılma durumumuz söz konusu değil”

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhur İttifakı’na katılma konusuna ilişkin “Bu bir söylenti. Bizimle bugüne kadar herhangi bir görüşme noktasında randevu talebi ya da görüşme talebi olmadığı için böyle bir husus şu anda söz konusu değil” dedi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhur İttifakı’na geçecekleri doğrultusundaki söylemler ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masadan ayrılmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun Halil İbrahim Sofrasına çağrıda bulunması konularını İHA muhabirine değerlendirdi. Cumhur İttifakı’na geçeceği yönündeki söylemlerin ardından bu durumun bir söylenti olduğunun altını çizen Aksakal şu ifadeleri kullandı:

“Bu bir söylenti. Bizimle bugüne kadar herhangi bir görüşme noktasında randevu talebi ya da görüşme talebi olmadığı için böyle bir husus şu anda söz konusu değil. Bugün DSP meclisi toplandı. Bildiğiniz gibi dün Cumhurbaşkanı Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde seçimlerin öne alınması kararını verdi ve aynı gün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında bu yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Dolayısıyla görev artık bu saatten sonra Yüksek Seçim Kurulundaydı. Yüksek Seçim Kurulu da dün itibariyle yine ivedi bir şekilde seçimlerde aday olacak olan yurttaşların kamu görevi yapan yurttaşların istifa edecekleri tarihleri belirledi. Muhtemelen yarın seçimlere katılacak partilerin ilanını yapar. Hafta başında da seçim takvimi başlamış olur. Bu hızlı süreçte de DSP olarak biz yasal gereklilikler çerçevesinde parti meclisimizi topladık ve seçimlere katılma kararımızı aldık. Seçimlerde milletvekili adaylarımızı merkez yoklamasıyla belirleyeceğimize dair kararımızı aldık. Olası ittifak görüşmelerinde bu görüşmeleri sürdürmek, gerekli protokolleri oluşturmak adına da hem dün başkanlık kurulumuz hem de bugün parti meclisimiz genel başkan olarak tam yetkilendirildi. Umarım ülkemize 2023 seçimleri hayırlı sonuçlar getirir.”

“Halil İbrahim Sofrası devletin imkanlarından nasıl yararlanılabileceğine dair bir çağrı”

6’lı masa ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Halil İbrahim Sofrasına çağrıda bulunmasına ilişkin değerlendirmeler yapan Aksakal, “İki kavram ortadaydı. Birisi 6’lı masa kavramıydı. 6’lı masanın içeriğini parlamentodaki milletvekili dağılımının paylaşılması olarak biz algıladık. Her ne kadar biz güçlendirilmiş parlamenter sistem anlayışı oluşturulması için kurulmuş ise de sonucu itibariyle ‘masa’ kavramı orada oturan 6 partinin parlamentoda hangi güçle yer alacağına dair bir çalışmaydı. Anlaşılıyor ki bu bir noktaya taşınmış bundan sonra ki aşaması bu Halil İbrahim Sofrası aşaması devlet yönetirken herkesin o devletin imkanlarından ne kadar nasıl yararlanabileceğine dair bir çağrı. DSP devletin imkanlarından herhangi bir manada yararlanma hevesinde olan bir parti değil. Devletin imkanlarından millet ve devlet istifade edebilir. Dolayısıyla seçimlerin sonucunda artık ne olup olmayacağını birlikte göreceğiz. Ona göre de ülkemizi uluslararası alanda en güçlü konuma taşımaya çalışacağız” dedi.