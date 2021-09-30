DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın memleketinde istifa şoku

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın memleketi Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Şahin Demokrat Parti’den istifa etti.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Demokrat Parti’den Belediye Başkanı seçilen Ahmet Şahin partiden istifa ederek bağımsız olarak belediye başkanlığını sürdüreceğini açıkladı. Şahin yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere 31 Mart 2019 seçimlerinde İscehisar halkımızın teveccühleri ile İscehisar Belediye Başkanı olarak seçilmiştim. Geride bıraktığımız süreç içerisinde seçim vaatlerimi gerçekleştirebilmem için yaptığım tüm çalışmalarda yalnız bırakıldığım bir gerçektir. İscehisar ve İscehisar halkı her zaman en iyi hizmete layıktır. Hem halkıma verdiğim sözlerimi yerine getirebilmek, hem de İscehisar’ıma daha iyi hizmet edebilmek amacıyla üyesi bulunduğum Demokrat Parti’den istifa ediyorum. İstifam ile ilgili işlemler 29 Eylül 2021 tarihinde resmi makamlar nezdinde yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederim” dedi.