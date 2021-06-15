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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski il başkanı Ünal’ın cenazesine katıldı

Demokrat Parti (DP) Bilecik eski İl Başkanı Ali Ünal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, cenazesine DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.

Politika 15.06.2021, 13:55
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski il başkanı Ünal’ın cenazesine katıldı

Demokrat Parti (DP) Bilecik eski İl Başkanı Ali Ünal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, cenazesine DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.

2011-2015 yılları arasında DP Bilecik İl Başkanlığı görevinin yürüten Ali Ünal, yakalandığı amansız hastalık sonucu tedavi gördüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Deresakarı Caminde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.
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