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Doğuş Partisi Genel Başkanı Karalar: “Garibanın sesi, halkın umudu olacağız”

Doğuş Partisi Genel Başkanı Mahmut Karalar, “Biz garibanın sesi, halkın umudu olarak başarılı olacağız” dedi.

Politika 11.10.2021, 23:05
Doğuş Partisi Genel Başkanı Karalar: “Garibanın sesi, halkın umudu olacağız”

Doğuş Partisi Genel Başkanı Mahmut Karalar, “Biz garibanın sesi, halkın umudu olarak başarılı olacağız” dedi.

Doğuş Partisi Genel Başkanı Mahmut Karalar, parti genel merkezinde partisinin hedeflerini anlattı. Halkın her kesiminden destek aldıklarını belirten Karalar, “Doğuş Partisi 5 ay içerisinde 27 ilde yapılandı. Seçime kadar 41 ilde yapılanmayı planlıyoruz. Biz Abdallar olarak işe başladık. Türkiye’de büyümeye devam edeceğiz. Bizim tek problemimiz maddi kaynak bulma konusu. Bunu çözersek çok faydalı işler yapacağız. Bugün tüm teşkilatımızla toplantı yaptık. Biz sevilen bir toplum olduğumuz için her kesimden destek alıyoruz. Biz garibanın sesi, halkın umudu olarak başarılı olacağız” dedi.

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