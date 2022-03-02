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Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatı sonrasında çok sayıda ülkede erişimi engellenen Russia Today’e konuştu.
Politika 02.03.2022, 09:17
Doğu Perinçek geçtiğimiz günlerde de Rusya’nın TASS ve RIA Novosti Haber Ajanslarının sorularını cevaplayıp Rus harekatına yönelik yorumlar yapmıştı. Perinçek o açıklamalarında, “Sayın Putin, ABD’nin tehdidinin beyanatlarla durdurulamayacağını bilmektedir. Rusya’nın askerî operasyonu, evet silahlıdır ama Rusya’nın kullandığı silah, şu anda barış ve huzur getiren silahtır. Tıpkı Azerbaycan’ın Karabağ’ı kurtarmasında kullandığı silah gibi” demişti.
Doğu Perinçek Russia Today’deki yayında da “NATO Türkiye için de tehdit” açıklamasını yaptı.