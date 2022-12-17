Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne Kadir Çokçetin atandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne Kadir Çokçetin getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne Kadir Çokçetin getirildi.