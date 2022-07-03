Dodurga’da belediye başkanlığını AK Parti’nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga’da yapılan seçimde belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı.

Çankırı’nın Orta ilçesinde yeniden belde statüsü kazanan Dodurga’da yapılan seçimde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum” ifadelerine yer verildi.