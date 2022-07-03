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19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 4x400m bayrak finalinde Şevval Ayaz, Ekaterina Guliyev, Tuğba Toptaş ve Büşra Yıldırım’dan oluşan milli takım, yapılan itiraz sonrası Fas’ın diskalifiye edilmesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "2023 Haziran seçimlerinin işaret fişeğini Dodurgalılar, Türkiye’ye ve dünyaya ilan etti”
Erkekler 4x400m bayrak finalinde, milli takım yarışmayı ilk olarak ikinci sırada tamamlamış, daha sonrasında ise üçüncü ilan edilmişti. Yapılan itiraz ardından bayrak takımı resmi gümüş madalyanın sahibi oldu.
Dodurga’da belediye başkanlığını AK Parti’nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı
Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga’da yapılan seçimde belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı.
Politika 03.07.2022, 22:47
Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga’da yapılan seçimde belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı.
Çankırı’nın Orta ilçesinde yeniden belde statüsü kazanan Dodurga’da yapılan seçimde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum” ifadelerine yer verildi.