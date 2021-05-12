Diyarbekirspor’dan İsrail’e tepki

Misli.com 2. Ligin yeni takımı Diyarbekirspor, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’ya saldıran ve Ramazan ayında çok sayıda Filistinli Müslümanı şehit eden işgalci İsrail’e sert tepki gösterdi.

Yaşananlara sessiz kalmalarının söz konusu olamayacağını belirten Kulüp Başkanı Turan İlgin, kendilerinin bu konuda her türlü adımı atmaya hazır olduklarını söyledi. Gerekirse Müslüman olarak Filistin’e gidip savaşmaktan da çekinmeyeceklerini kaydeden İlgin, tüm spor kulüpleri ve spor dünyasının bu duruma tepki göstermesini istedi. İlgin, “Biz Müslümanlar için mübarek olan Ramazan ayında kutsallarımıza saldırarak kardeşlerimizi şehit eden terör devleti İsrail’i ve onun işbirlikçilerini en kalbi duygularımla lanetliyorum. Bu barbarlığa artık dur demenin zamanı gelmiştir. 7’den 70’e hepimiz birlik olmalıyız. Tüm spor camiasını bu konuda tavır ortaya koymaya ve zalim İsrail’e karşı Filistin halkının haklı mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz. Peygamberler (aleyhiselam) ve sahabeler şehri Diyarbakır’ı temsil eden spor kulübü olarak her türlü imkanımızla dualarımızla ve bütün benliğimizle Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz” dedi.