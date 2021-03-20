banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İstanbul Sözleşmesi nedir?
İstanbul Sözleşmesi nedir?
Ali Sunal'dan kötü haber...
Ali Sunal'dan kötü haber...
Altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahmin
Altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahmin
Gezi Parkı Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devredildi
Gezi Parkı Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devredildi

Diyarbakır’da toplantı öncesi şehit yakınları kahrolsun PKK sloganlarıyla yürüdü

Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİŞAD) 3. Olağan Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda mevcut Başkan Rıdvan Işık tekrar başkan seçilirken, toplantı öncesi şehit yakınları toplantının yapılacağı salona ‘Kahrolsun PKK ve Şehitler Ölmez’ sloganları atarak yürüdüler.

Politika 20.03.2021, 16:14
1
Diyarbakır’da toplantı öncesi şehit yakınları kahrolsun PKK sloganlarıyla yürüdü

Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİŞAD) 3. Olağan Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda mevcut Başkan Rıdvan Işık tekrar başkan seçilirken, toplantı öncesi şehit yakınları toplantının yapılacağı salona ‘Kahrolsun PKK ve Şehitler Ölmez’ sloganları atarak yürüdüler.

Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİŞAD) 3. Olağan Genel Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantı öncesi şehit yakınları ve dernek üyeleri DİŞAD binası önünde ellerinde dev Türk bayrakları ile toplantının yapılacağı salona kadar ‘Kahrolsun PKK ve Şehitler Ölmez’ sloganı atarak yürüdüler.

DİŞAD 3. Olağan Genel Kurulu toplantısına AK Parti Milletvekili Oya Eronat, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, DİŞAD Başkanı Rıdvan Işık ve siyasi parti temsilcileri ile dernek üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması sonrası şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla başlanan toplantının açılış konuşmasını yapan MHP Diyarbakır il Başkanı Cihan Kayaalp, şehit yakınlarıyla her zaman dayanışma içerisinde olduklarını aktardı.

“Şehidimize ve şühedamıza sahip çıkmak zorundayız”

Şehit denilince kara toprağı vatan yapanın ilk akla geldiğini belirten Kayaalp,” Şehit denilince vatan uğruna ödenmiş bedel akla gelir ve yine onların yakınları, evlatları, akrabaları ve şehit denilince bunlar hepimizin akrabaları olur. Biz her ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun şehidimize ve şühedamıza sahip çıkmak zorundayız. Evlatlarına ve yakınlarını kendi yakınlarımızmış gibi görmek zorundayız. Çünkü bu vatanı bize vatan yapan onların bize vermiş olduğu bedellerdir. Dolayısıyla göreve geldiğim günden beri bütün şehitlerimizin yakınlarıyla ilgilenmeye çalıştım ve çalışmaya gayret göstereceğim. MHP olarak bütün şehit ailelerine kapımız daima açıktır” dedi.

“Bu ülke bizim, çocuklarımız bizim ve biz hepsine sahip çıkmak zorundayız”

Şüphesiz ki bizi biz eden vatanımız, milletimiz, dinimiz ve bayrağımız olduğunu belirten DİŞAD Başkanı Rıdvan Işık ise, “Vatan olmazsa hiç bir şey olmaz, vatan olmazsa insan olmaz, hayat olmaz ve yaşam olmaz. Biz aziz şehitlerimizin kutsal emanetlerini yaşatmak, onların bize geride bıraktıklarına sahip çıkmak üzere kurulmuş bir derneğiz. Bugüne kadar milli birlik ve beraberliğimiz için ve devletimizin bekası için ilimizde ve Türkiye çapında teröre karşı elimizden gelen her şeyi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu vatan bizim, bu ülke bizim, çocuklarımız bizim ve biz hepsine sahip çıkmak zorundayız. Dört bir tarafımızı şuanda düşman sarmış durumda, içerden ve dışardan ülkemizi yıkmaya çalışan süper güçler var. Ama biz onlardan daha güçlüyüz. Biz kurtuluş savaşındaki göğsü iman dolu ataların çocuklarıyız. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla ve Çerkeziyle biz bir ümmetin evlatlarıyız. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından genel kurul toplantısı sonucunda yapılan seçimlerde Rıdvan Işık yeniden başkan seçilmesiyle toplantı son buldu.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Gaziantep FK 30 47
7. Hatayspor 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Sivasspor 29 40
10. Göztepe 30 39
11. Antalyaspor 29 36
12. Rizespor 29 34
13. Konyaspor 28 33
14. Malatyaspor 29 32
15. Kasımpaşa 30 31
16. Kayserispor 29 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 27 49
5. Altınordu 27 49
6. İstanbulspor 27 47
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 27 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Balıkesirspor 27 29
14. Adanaspor 26 28
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 27 8
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Leeds United 29 39
12. Crystal Palace 29 37
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 28 45
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Athletic Bilbao 28 35
10. Levante 28 35
11. Celta de Vigo 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Eibar 28 23
19. Deportivo Alaves 27 23
20. Huesca 27 20