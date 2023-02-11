Diyarbakır’da deprem bölgesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1999 depreminden 3 kat daha büyük ve yıkıcı bir deprem yaşandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 21 bin 43 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 97 kişinin yaralandığını açıkladı.