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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumunu misafirhane olarak için kullanacağız, yaz tatiline kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz"
Diyarbakır’da deprem bölgesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1999 depreminden 3 kat daha büyük ve yıkıcı bir deprem yaşandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 21 bin 43 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 97 kişinin yaralandığını açıkladı.
Diyarbakır’da deprem bölgesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1999 depreminden 3 kat daha büyük ve yıkıcı bir deprem yaşandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 21 bin 43 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 97 kişinin yaralandığını açıkladı.
Politika 11.02.2023, 14:42
Diyarbakır’da deprem bölgesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1999 depreminden 3 kat daha büyük ve yıkıcı bir deprem yaşandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 21 bin 43 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 97 kişinin yaralandığını açıkladı.