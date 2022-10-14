Diyarbakır’da Cumhurbaşkanı Erdoğan hazırlığı, her yer afişlerle donatıldı

Diyarbakır’a yarın gelecek olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için kenttin dört bir yanında billboardlar ve afişler asıldı, hazırlıklar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısında 15 Ekim’de Diyarbakır’a geleceğini açıklamıştı. Erdoğan’ın gelmesine bir gün kala AK Partililer şehirdeki hazırlıklarını tamamladı. Diyarbakır’a yapılan yeni hizmetlerin açılış programına dair detayların bulunduğu afişler, kentin pek çok noktasına asıldı. Saat 14.00’de düzenlenecek olan programa dair açıklamalarda bulunan DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iş dünyasına ve Diyarbakır halkına yeni müjdeler vereceğine inandıklarını söyledi.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Ekim’de toplu açılışlara ve çeşitli programlara katılmak üzere ilimize teşrif ediyor” diyen Akbaş, “Bu yapılan ziyaretini DİSİDER olarak önemsiyor, iş dünyamıza ve halkımıza yeni müjdeler vereceğine inanıyoruz. Diyarbakır tarihi ve kültürü ile birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir medeniyet ve Peygamberler şehridir. Özellikle İlimizde son yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamının getirdiği değişim, dönüşüm, ekonomik ve sosyal alanda gelişim göstermesi bizleri fazlası ile memnun etmiştir. Yakaladığımız bu güzel atmosferin sürdürülebilirliğini sağlama konusunda başta siyasilerimiz olmak üzere, tüm kesimlere görev düştüğünü belirtmek isteriz” dedi.