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Diyarbakır Vali Vekili Yıldız, AB Türkiye Delegasyonu heyetini ağırladı

Diyarbakır Vali Vekili Murat Yıldız, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ve beraberindeki heyeti valilik makamında ağırladı.

Politika 01.10.2021, 15:33
Diyarbakır Vali Vekili Yıldız, AB Türkiye Delegasyonu heyetini ağırladı

Diyarbakır Vali Vekili Murat Yıldız, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ve beraberindeki heyeti valilik makamında ağırladı.

Vali Vekili Yıldız, Yenişehir binasındaki valilik makamında Landrut ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Diyarbakır’ın kültür, turizm ve ekonomisindeki gelişmelerin ele alındığı görüşme sonrası karşılıklı iyi ve güzel dileklerde bulunuldu. Görüşmeye Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır temsilcisi İbrahim Mete Yağlı da katıldı.

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