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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş Konya’da

Bazı ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Konya’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Uluslararası İhtida Kongresi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Müslüman coğrafyalarda ortaya çıkan olumsuz örnekleri İslam’la ve İslam tarihiyle özleştirmek, en hafif ifadeyle insafsızlık olur” dedi.

Politika 26.11.2021, 13:28
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş Konya’da

Bazı ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Konya’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Uluslararası İhtida Kongresi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Müslüman coğrafyalarda ortaya çıkan olumsuz örnekleri İslam’la ve İslam tarihiyle özleştirmek, en hafif ifadeyle insafsızlık olur” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Konya’da düzenlenen Uluslararası İhtida Kongresine katıldı. Burada konuşan Ali Erbaş, “Ne var ki bugün dini, Allah’ı ve aşkın boyutu öteleyen seküler anlayışın egemen olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Yerleşik birçok hayati değerin, ihmal edilerek ya da yok sayılarak toplumsal hafızadan silinmeye çalışıldığına şahit oluyoruz. Dinin ve maneviyatın alabildiğine ötelendiği ve örselendiği bu süreçte Müslüman toplumların inanç ve değer yargılarının da ciddi yaralar aldığını biliyoruz. İslam’ın temel kavramları olan adalet, merhamet, emanet, barış, itidal gibi değerlerin yerini büyük oranda kaos, kargaşa ve anlamsız çatışmalar aldığını görüyoruz. Elbette yaşananları sadece İslam ve Müslümanlar açısından değerlendirmek, sağlıklı bir yaklaşım olmayacaktır. Müslümanların duçar olduğu bu manzaranın, İslam dünyasında yaşananların ve Müslümanlar arasındaki olumsuz örneklerin kökeninde birçok sebep yer almaktadır" dedi.

"Manipülasyonlar ve engeller olmasa, insanların hakikat arayışının yolu kesinlikle İslam’a çıkacaktır"

Prof. Dr. Ali Erbaş, "Özellikle son iki asır boyunca İslam coğrafyasında dini hayatın, dâhili ve harici pek çok unsurdan etkilendiği gerçeği izahtan varestedir. Bu yüzden Müslümanların mevcut durumunu, İslam dünyasının içinden geçtiği süreçler, maruz kaldığı saldırılar, istilalar ve işgaller çerçevesinde okumak gerekir. Dolayısıyla bugün Müslüman coğrafyalarda ortaya çıkan olumsuz örnekleri İslam’la ve İslam tarihiyle özleştirmek, en hafif ifadeyle insafsızlık olur. İslam bu değildir. İslam tarihi de bu değildir. Zira bütün bunlar, büyük İslam tarihinin sadece son iki asrına sari sorunlardır. Modern dönemin Müslüman coğrafyası üzerinden bir İslam okuması yapmak, yapılabilecek en büyük hatalardan biridir. Elbette bu dönemde Müslümanların hataları yok değildir. Ancak, bu durumun İslam’la ve onun değerleriyle özleştirilmesi büyük bir yanılgıdır. Müslümanların hataları yüzünden İslam’ın hakikatine yüz çevirmek ise tam anlamıyla bir talihsizliktir. Bu noktada bir hususun altını özellikle çizmek isterim. Bugün İslam, nefrete ve hatta düşmanlığına varan boyutta bir kara propaganda ile karşı karşıyadır. Özellikle medya vasıtasıyla yapılan dezenformasyon ve algı operasyonları, insanların hakikat arayışını ciddi anlamda gölgeliyor. Bizler inanıyoruz ki, manipülasyonlar ve engeller olmasa, insanların hakikat arayışının yolu kesinlikle İslam’a çıkacaktır. Zira modern çağın öne çıkan sorunları olarak bireysellik, bencillik, nefret, şiddet ve terör gibi olguların sebep olduğu buhranlardan kurtuluşun başka bir yolu bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

"İnsanları ilanihaye İslam’ın hakikatlerinden mahrum bırakmanız mümkün değil"

Prof. Dr. Erbaş, "Nitekim her şeye rağmen dünyanın dört bir yanında hakikati arayanların yollarının İslam’la kesiştiğini görüyoruz. Avrupa’da Amerika’da, Afrika’da, Asya’da çok sayıda hidayet öyküsüne şahit oluyoruz. İnsanlar bütün bu badireleri geçerek İslam’ın aydınlığıyla buluşuyor. İşte sizler bunun en güzel örnekleri olarak buradasınız. Buradan bütün Müslüman kardeşlerime sesleniyorum. İslam’ın güzelliklerini insanlıkla buluşturmak için daha fazla gayret göstermeliyiz. Daha fazla çalışmalıyız. Daha fazla insana ulaşmalıyız. Buradan İslam’ı gölgelemeye çalışan bütün odaklara seslenmek istiyorum. Bilin ki bunu asla başaramayacaksınız. İnsanları ilanihaye İslam’ın hakikatlerinden mahrum bırakmanız mümkün değildir. Buradan yaşantısıyla kötü örneklik oluşturan, İslam’ın güzelliklerine halel getirecek davranışlar içinde bulunan Müslüman kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Tutum ve davranışlarınızla insanların hakikat arayışında endişelere ve şüphelere yol açmaktan sakınmalıyız. Zira bunun vebali büyüktür" diye konuştu.

Programa; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Müftüsü Ali Öge de katıldı.

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